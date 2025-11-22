Opositores de Bolsonaro cantam 'Vou festejar' e comemoram em frente à PF com champanhe

Manifestantes contrários ao ex-presidente Jair Bolsonaro ocupam a entrada da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, para onde o réu foi levado na manhã deste sábado (22). Eles cantam e comemoram a prisão dele.

Ao som de “Vou Festejar”, sucesso de Beth Carvalho, o grupo dançava e entoava trechos como: “Vou festejar, vou festejar! O teu sofrer, o teu penar”.

VEJA MAIS

Além disso, os manifestantes comemoram a ação com bebidas: abriram garrafas de champanhe para celebrar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro, em frente aos apoiadores do ex-presidente.

Jair Bolsonaro foi retirado da prisão domiciliar e levado sob custódia policial, por conta de um risco de fuga. Uma convocação de de vigília, para este sábado por um dos seus filhos, nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar, deixou um alerta.