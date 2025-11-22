Capa Jornal Amazônia
Maria do Rosário ironiza prisão de Jair Bolsonaro no dia de seu aniversário

Em um vídeo postado nas redes sociais, deputada fala de liberdade e o amor

fonte

Jair Bolsonaro e Maria do Rosário durante comissão gera que discutia a violência contra mulheres e meninas, a cultura do estupro, o enfrentamento à impunidade e políticas públicas de prevenção, proteção e atendimento às vítimas no Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No dia do aniversário da deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), neste sábado, 22, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em Brasília. A parlamentar aproveitou a data para comemorar e ironizar o ocorrido.

“Estou superfeliz e grata por todas as felicitações e abraços que tenho recebido. Estou com camiseta de bolo para comemorar. Vou sair agora, tomar café na padaria, ficar junto com as pessoas que eu amo, andar pela minha cidade. Mas tem gente que vai estar no regime fechado”, disse em postagem em vídeo nas suas redes sociais.

Em 9 de dezembro de 2014, em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que só não estupraria Maria do Rosário porque “ela não merecia”, em uma crítica à aparência da colega de parlamento. No dia seguinte, o então parlamentar repetiu a declaração em entrevista ao jornal Zero Hora. Posteriormente, a deputada processou Bolsonaro. Porém, a Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar a ação penal em 2023, alegando que os crimes de calúnia e injúria imputados ao ex-presidente prescreveram.

“O universo conspira muito melhor para o bem do que para aqueles que tentam fazer maldades. Bora, gente! Aproveitem a liberdade, aproveitem o amor, aproveitem a vida. E o ódio é de quem tem. Lá na Papuda”, concluiu a deputada, sorrindo no vídeo.

Bolsonaro foi preso em cumprimento a uma ordem de prisão preventiva solicitada pela Polícia Federal. A medida tem caráter cautelar, para garantir a ordem pública, e não corresponde ao cumprimento de pena em relação à condenação por tentativa de golpe.

