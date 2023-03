Onde tirar a 2ª via do RG em São Paulo? Veja o que é necessário para realizar o procedimento

O Registro Geral (RG) é um dos documentos utilizados para realizar a identificação dos cidadãos. Por algum motivo, algumas pessoas precisam solicitar a 2ª via, como em caso de roubo, perda ou deterioração no papel, o que dificulta a sua identificação. Em São Paulo, esta solicitação pode ser feita online, nos postos físicos ou em caixas de autoatendimento do Poupatempo, programa do governo que oferece serviços à população.

VEJA MAIS

Onde tirar a 2ª via do RG em São Paulo?

O agendamento pode ser feito diretamente nos totens - caixas de autoatendimento - disponíveis em shoppings, supermercados, estações do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), do lado de dentro das catracas. O mapa com a localização destes totens, além dos que existem dentro dos postos Poupatempo, está disponível no site oficial do programa.

Em caso de furto ou roubo, é recomendado fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.) por meio de uma Delegacia Eletrônica e dizer o número do documento. Caso a pessoa não saiba informar, é preciso entrar em contato com o Poupatempo para que seja feito o bloqueio do documento.

Quais documentos levar para receber a 2ª via do RG em São Paulo?

RG - cópia do documento antigo, se ainda o possuir;

Certidão de nascimento original e cópia - não podendo ser a Certidão plastificada ou a forma impressa da Certidão Eletrônica;

Número do protocolo de agendamento;

Boletim de ocorrência (BO) original e cópia, em caso de roubo ou furto;

Comprovante de pagamento, caso o valor seja pago fora dos postos físicos do Poupatempo.

Quanto custa a emissão da 2ª via do RG em São Paulo?

A emissão do documento custa R$ 51,39 e o valor pode ser pago em pix, cartão de débito e em dinheiro. Caso você deseje receber seu documento em casa, a taxa de envio pelos Correios é de R$ 9,09. Em alguns casos, há a isenção do valor da emissão. Veja quais:

Se tiver sido vítima de catástrofe natural nos últimos 60 dias;

Se estiver desempregado há mais de 3 meses. Neste caso, é necessário apresentar a Carteira de Trabalho para comprovar;

Mulheres com mais de 60 anos;

Homens com mais de 65;

Qualquer pessoa que se declarar pobre nos termos da lei 7115/83;

Se a solicitação for feita ocasionada por erro de digitação no documento anterior, que tenha sido emitido nos últimos 90 dias.

Quanto tempo demora para receber a 2ª via do RG em São Paulo?

O documento fica pronto em até dez dias úteis e a emissão pode ser acompanhada pelo portal do Poupatempo, pelo aplicativo Poupatempo Digital ou pelo WhatsApp do programa, no número (11) 95220-2974. Para quem optou por receber em casa, a entrega pode ser acompanhada usando o código de rastreamento.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)