Morre jornalista Paulo Soares, o ‘Amigão da Galera’
O ex-narrador esportivo começou a carreira aos 15 anos, na Rádio Clube de Araras, em São Paulo. Ao logo do tempo, passou pela Gazeta, Record, Cultura e ESPN
O jornalista esportivo Paulo Soares morreu nessa segunda-feira, 29. Ex-narrador e apresentador, ele completou 62 anos no dia 13 de setembro e lutava há anos contra problemas de saúde. Paulo estava internado há cinco meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), onde teve falência múltipla de órgãos, segundo a ESPN.
VEJA MAIS
O “Amigão da Galera”, como ficou conhecido, deixa a mãe, esposa e irmãos: Anna Maria, Marlene, Marcelo e Roberto, respectivamente. Paulo ganhou o apelido em 1990, do colega e repórter Osvaldo Pascoal, na Rádio Record. O jornalista era conhecido pelo bom-humor, carisma e leveza.
A carreira de Paulo Soares iniciou aos 15 anos, em Araras, no interior de São Paulo. Ainda adolescente, ele começou a narrar na Rádio Clube local. Até 1983, ele passou por diversas rádios brasileiras e, enfim, chegou à Rádio Gazeta.
Entre os anos 1980 e 2012, Paulo também passou pelas rádios Record, Globo, Bandeirantes e Estadão/ESPN. Na televisão, o jornalista esteve na Record, Cultura e TVA Esportes — nessa, que deu início à ESPN no Brasil, ele entrou em 1994. Por um período entre 1998 e 2003, ele esteve no SBT, mas logo voltou à emissora onde apresentou SportsCenter e Linha de Passe.
O programa SportsCenter, iniciado em 2000 e no ar até hoje, era apresentado por Paulo e Antonio Greco. O companheiro de bancada do “Amigão” morreu em maio de 2024, devido a um tumor cerebral.
Paulo Soares é velado na tarde dessa segunda-feira, 29, das 13h às 17h. A cerimônia fúnebre acontece em São Paulo, no Funeral Home, conforme informações do jornal O Globo.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA