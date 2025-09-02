Fundador da Carta Capital, jornalista Mino Carta morre aos 91 anos

O fundador e diretor de redação da revista Carta Capital, o jornalista Mino Carta morreu nesta terça-feira (2/9), aos 91 anos, o jornalista Mino Carta. O fundador e diretor de redação da revista Carta Capital, o jornalista estava internado havia duas semanas na UTI do hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido Gênova, na Itália, Demetrio, mais conhecido como Mino, chegou ao Brasil com os pais, em 1946. A família veio para São Paulo onde ele, anos depois, chegou a ingressar no curso de direito da Universidade de São Paulo (USP), mas não chegou a se formar.

Foi no jornalismo que fez carreira, seguindo uma tradição familiar. Seu avô materno Luigi Becherucci perdeu o cargo de diretor do jornal genovês Caffaro em meio à perseguição fascista. Seu pai, Giannino, depois de preso pelo regime de Benito Mussolini, deixou a Itália após a Segunda Guerra Mundial, ao receber um convite para dirigir a Folha de S. Paulo - cargo que não pode assumir por ser estrangeiro, informou, ainda, o portal Metrópoles.

Mino fundou e dirigiu importantes veículos, como as revistas Quatro Rodas, Veja, IstoÉ e CartaCapital, além do tradicional Jornal da Tarde. Ele recebeu a honraria de doutor honoris causa pela Faculdade Cásper Líbero. Em 2006, recebeu o prêmio de Jornalista Brasileiro de Maior Destaque no Ano da Associação dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE). O jornalista escreveu livros, de ficção e de não-ficção. Entre eles, o romance O Castelo de Âmbar e Histórias da Mooca, com as bençãos de San Gennaro.