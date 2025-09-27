Capa Jornal Amazônia
Cachorro invade escola e morde duas alunas em Santa Catarina

De acordo com o relato da diretora da escola à Polícia Militar, o animal se aproximou do portão quando viu uma criança brincando no pátio.

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra socorristas prestando atendimento às vítimas. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

Um cachorro, que não teve a raça divulgada, invadiu uma escola pública e mordeu duas alunas em Criciúma, no sul de Santa Catarina, na sexta-feira (26). As adolescentes receberam os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros Militar e, depois, foram levadas para o pronto-socorro acompanhadas de familiares, segundo a prefeitura. O tutor do cão não foi encontrado no momento do ataque.

Segundo o Metrópoles, o caso ocorreu quando os alunos chegavam para a aula na Escola Municipal de Educação Básica Casemiro Stachurski, no bairro Linha Batista. De acordo com o relato da diretora da escola à Polícia Militar, o animal se aproximou do portão quando viu uma criança brincando no pátio. O cachorro entrou no colégio e correu em direção à criança, que fugiu para a secretaria.

A diretora afirmou que tentou afastar o cão com chutes e conseguiu tirá-lo da sala. No entanto, o animal escapou novamente e correu em direção ao pátio. O cão conseguiu entrar em uma sala e uma aluna foi mordida na perna. A diretora interveio e ele soltou a estudante. Em seguida, o cachorro voltou ao pátio e mordeu outra garota, desta vez no braço.

De acordo com o portal NSC Total, a escola se manifestou por nota e disse que as alunas não tiveram ferimentos graves. Já a prefeitura de Criciúma informou que “medidas adicionais estão sendo adotadas para reforçar a proteção nas unidades escolares”.

Palavras-chave

brasil

cachorro

invade escola

morde duas alunas

santa catarina

Cachorro invade escola e morde duas alunas em Santa Catarina

