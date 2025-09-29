Capa Jornal Amazônia
São Bernardo confirma 3ª morte suspeita por metanol na Grande SP

Casos estão sob investigação em São Paulo e no ABC; autoridades alertam para risco de bebidas adulteradas com álcool tóxico

A Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou nesta segunda-feira (29) a terceira morte suspeita por intoxicação por metanol na Grande São Paulo. É o segundo caso no município do ABC Paulista, enquanto a capital também registrou uma morte relacionada à possível ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

Segundo a Secretaria da Saúde de São Bernardo, os óbitos ocorreram nos dias 24 e 28 de setembro. As vítimas foram homens de 38 e 45 anos, atendidos no Hospital de Urgência e em uma unidade da rede particular, respectivamente. Os exames para confirmar a presença de metanol estão sendo realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Capital paulista também investiga contaminação

Na capital, uma terceira vítima, um homem de 54 anos, morador da zona leste, morreu no dia 15 de setembro após apresentar sintomas no dia 9. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde.

Atualmente, dez casos em investigação com suspeita de intoxicação por bebida contaminada. A origem das contaminações ainda é desconhecida.

Ministério da Justiça aponta aumento de casos

Na sexta-feira (26), o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um alerta do Sistema de Alerta Rápido (SAR) que notificou nove casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo em um intervalo de 25 dias. Os registros são considerados fora do padrão e diferentes dos casos anteriores, geralmente associados à ingestão de combustíveis.

Segundo o governo federal, essas ocorrências recentes estão ligadas a cenas sociais, como bares e festas, com consumo de bebidas como gin, whisky e vodka adulteradas.

Suspeita de ligação com metanol do PCC

A Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) levantou a hipótese de que metanol importado ilegalmente pelo PCC teria sido repassado a destilarias clandestinas. A substância, usada na adulteração de combustíveis, pode ter chegado ao mercado de bebidas ilegais após ações do Ministério Público que desarticularam distribuidoras envolvidas com o crime organizado.

O que é o metanol?

O metanol é um álcool tóxico, inflamável e incolor, com odor semelhante ao do etanol. É utilizado na indústria química e na produção de combustíveis, mas é altamente perigoso para consumo humano.

Mesmo em pequenas quantidades, a ingestão pode causar intoxicação grave e morte. A exposição está associada a surtos com alto índice de letalidade.

Sintomas e recomendações

Entre os sintomas de intoxicação por metanol estão:

  • Visão turva
  • Dor abdominal
  • Náuseas e vômitos
  • Cefaleia
  • Taquicardia
  • Convulsões
  • Sedação e ataxia

Em caso de suspeita, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente. O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo recomenda que bares e estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência das bebidas, e que a população compre apenas produtos com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
