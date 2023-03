Livro lançado em São Paulo conta a vida de João Doria

O ex-prefeito e ex-governador da cidade e do estado de São Paulo, João Doria, lançou, na noite de desta segunda-feira (27), o primeiro livro biográfico da carreira. Intitulada “João Doria – O Poder da Transformação”, a obra é assinada pelo jornalista Thales Guaracy, publicada pela Matrix Editora (SP), e tem o prefácio escrito por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ex-presidente da República. O evento de lançamento ocorreu em uma livraria localizada em um shopping center na região do bairro de Pinheiros, na capital paulista.

VEJA MAIS

Muitos eleitores estiveram presentes no evento e receberam dedicatórias do ex-governador e do autor do livro. Entre as várias autoridades da política, marcaram presença o ex-presidente da república Michel Temer (MDB), o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, além do padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo trabalho social com os moradores de rua.

O evento foi realizado em uma livraria de São Paulo (Toni Cunha / Especial O Liberal)

Lancellotti, aliás, chamou a atenção, pois, além de ser muitas vezes identificado no campo político oposto ao de Doria, veio agradecer: parte da arrecadação das vendas do livro será destinada à Paróquia de São Miguel Arcanjo, onde ele desenvolve o trabalho social. “Meu partido são os pobres”, afirmou, fazendo uma referência à Irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres.

Afastado da política desde 2022, Doria contou que esse será o seu papel para os próximos anos: ajudar a sociedade por meio da iniciativa privada.

“Meu papel será de cidadão, alguém que vai às urnas votar no candidato que achar melhor. Em contrapartida, estarei também sempre à disposição para ajudar a sociedade com iniciativas como essa, principalmente voltado aos mais necessitados”, garantiu João Doria.

Vida de Doria é contada desde a infância

A obra narra a trajetória de Doria, desde a infância, passando pelo homem de negócios, até se tornar fenômeno na política. Em dois anos de vida pública, filiado ao PSDB, Doria conseguiu se eleger para dois dos três cargos possíveis do Poder Executivo: prefeito de cidade de São Paulo, em 2016, e governador do estado, em 2018.

“Acredito que o sucesso de Doria se dá muito pela sua coragem de sair da vida privada para a pública e tentar implementar uma forma diferente de fazer política, com gestão”, explica Thales, que, além de ser autor do livro, é também cientista político.

Embalado pela popularidade no estado mais populoso do país, em abril de 2022 Doria chegou a renunciar ao cargo de governador para disputar a Presidência da República. Mas, em maio do mesmo ano, decidiu sair da vida política e retornar ao setor privado. Decisões difíceis de serem tomadas e que geram críticas ao, agora, ex-político.

João Doria autografou exemplares de sua biografia (Toni Cunha / Especial O Liberal)

“O grande ensinamento dos meus anos de vida pública foi aumentar minha dose de paciência e tolerância. Saber que nem sempre a melhor decisão a ser tomada irá agradar a todos”, afirmou Doria, que esteve acompanhado de familiares e amigos.

Doria acredita que será sempre lembrado pela população brasileira pela implementação da vacina contra a covid-19, passagem com grande destaque no livro sobre ele. “Tivemos um caráter pioneiro e corajoso nas resoluções para frear a disseminação da doença, mesmo à custa da minha popularidade. São Paulo salvou vidas, tanto com a vacina, quanto com as medidas de isolamento social que foram tomadas. Feliz por ter feito o caminho certo: da saúde, da ciência e da vacina”, afirmou.

O jornalista Thales Guaracy, que assina o livro, também esteve presente (Toni Cunha / Especial O Liberal)

Editora

Responsável pela publicação, a Matrix Editora já conta em seu catálogo com livros voltados para a história recente da política brasileira. Dentre eles, estão obras sobre os bastidores da operação Lava Jato, o assassinato da vereadora Marielle Franco e o impeachment de Dilma Rousseff, este de autoria do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Para Paulo Tadeu, proprietário da editora, lançar mais um livro sobre outra figura marcante na política nacional é um privilégio pela mensagem de otimismo.

“Ele veio mostrar para o Brasil que existe um outro sentido de fazer política. O título do livro diz muito sobre o que ele quer passar: o Doria chega e quer resolver problemas da maneira mais eficiente, muitas vezes colocando até a carreira em jogo, mas sempre pensando no melhor para o país. Acho que essa é a mensagem principal do livro”, opinou Paulo Tadeu.

O lançamento reuniu admiradores de João Doria (Toni Cunha / Especial O Liberal)

Serviço

A biografia de João Doria, “O Poder da Transformação”, pode ser encontrada para venda no site da Matrix Editora (www.matrixeditora.com.br) e na Amazon.