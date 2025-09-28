Com gols palmeirenses, Brasil estreia com empate diante do México no Mundial Sub-20 Estadão Conteúdo 28.09.25 22h18 A seleção brasileira masculina sub-20 iniciou com um empate, por 2 a 2, sua caminhada em busca do hexacampeonato mundial, neste domingo, diante do México, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo C, que teve também a vitória de Marrocos por 2 a 0 sobre a Espanha. Os gols brasileiros foram de Coutinho e Luighi, jogadores do Palmeiras. O Brasil volta a campo na quarta-feira, às 19 horas, para enfrentar a seleção marroquina. O campeonato reúne 24 seleções distribuídas em seis grupos. As duas melhores seleções colocadas de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas. Sem levantar a taça desde 2011, o time brasileiro entrou em campo com Otavio, Igor Serrote, Bruno Alves, Uago e Leandrinho; Rayan Lucas, Leonardo Derik e João Cruz; Gustavo Prado e Luighi. Nervosa nos primeiros minutos, a equipe cometeu faltas e erros. O México só foi atacar aos nove minutos, mas foi fatal. Após boa troca de passes, a bola chegou na cabeça de Jimenez, que exigiu pela defesa de Otavio. No rebote, Dominguez abriu o placar. No ataque seguinte, por pouco Mora não fez o segundo. A maioria do público presente torceu para México e começou a gritar "olé". Aos poucos o time brasileiro foi acalmando e se posicionando mais no campo de ataque. Aos 21 minutos, Coutinho acertou uma 'bomba' de fora da área para empatar. A partir daí, as duas equipes diminuíram o ritmo. Enquanto o México viveu do talento do meia Mora, o Brasil pouco produziu de jogadas ofensivas. O Brasil voltou mais agressivo no segundo tempo, arriscando finalizações, mas sem jogadas coletivas. O México ficou menos com a bola, mas sempre levou mais perigo por causa da grande habilidade de Mora. Aos 24 minutos, Oswaldo Virgen quase fez o segundo gol mexicano. A resposta do Brasil foi imediata com dois jogadores que entraram na segunda etapa. Em contra-ataque Gilberto cruzou para o desvio de Erick Belé, mas bola bateu na trave. O lance acordou a seleção, que marcou o segundo gol, aos 30 minutos, em uma jogada toda de atletas do Palmeiras. Gilberto bateu o lateral, Erik Belé desviou e Luighi acertou uma linda 'puxada' para colocar o Brasil na frente do placar. O panorama mudou. O México tentou ir para o ataque, mas pareceu desgastado fisicamente. Com isso, o Brasil ganhou espaços para os contra-ataques e criou chances para ampliar, com Luighi (de bicicleta) e Iago. Mas uma falha defensiva da seleção brasileira proporcionou o empate para o México. Diego Ochoa acetou bela cabeçada cruzada para vencer Otavio: 2 a 2. O Brasil pressionou nos minutos finais com cruzamentos na área, mas a defesa mexicana conseguiu todas as investidas e segurou o empate. 