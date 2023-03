Ataque em SP: após depor, adolescente seguiu para o IML e depois Fundação Casa

O aluno responsável pela morte de uma professora na Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, foi interrogado, nesta segunda-feira (27), no 34° Distrito Policial e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Em seguida, ele seria levado para a Fundação Casa.

No entanto, é esperado que o adolescente de 13 anos seja ouvido pela Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), mas devido ao horário, a audiência pode ser adiada para terça-feira (28).

VEJA MAIS

O agressor também feriu outras quatro pessoas na escola. Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, foi esfaqueada pelas costas sem chance de defesa. Além dela, o garoto atacou outras três professoras e dois alunos antes de ser detido pela polícia. De acordo com as autoridades paulistas, as vítimas não correm risco de morte.

De acordo com a investigação da CNN, o agressor costumava fazer comentários racistas e já havia discutido com colegas anteriormente, inclusive fazendo ameaças.

Até agora, a polícia já ouviu 32 pessoas envolvidas no caso, com exceção de uma professora que está ferida. Também está sendo investigado se o menino teve ajuda para realizar o ataque e se planejava ferir membros de sua família e a si próprio.