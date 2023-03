Vídeo mostra desespero em escola enquanto aluno é apreendido pela PM

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero na Escola Estadual Thomázia Montoro, em Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, enquanto o adolescente de 13 anos que atacou colegas e professores, na manhã desta segunda-feira (27), é detido pela Polícia Militar, no pátio da instituição.

As imagens foram registradas com um celular, do lado de dentro de uma sala de aula.

Ataque: vídeo mostra desespero em escola enquanto PM apreende aluno; pic.twitter.com/wQQ6JV8lpg — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) March 27, 2023

O adolescente matou a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos. Ela ainda foi levada para um hospital após ser golpeada com uma faca, mas não resistiu. Outros três professores e um aluno ficaram feridos.

Segundo relatos de alunos, quando a confusão começou, eles correram e se esconderam. Estudantes e professores reforçaram as portas com cadeiras, para que o adolescente não entrasse.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)