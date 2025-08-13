Capa Jornal Amazônia
Novo concurso do IBGE terá 9.580 vagas para nível médio; veja o que se sabe até agora

Contratações de nível médio serão feitas por processo seletivo simplificado; edital deve ser publicado até fevereiro de 2026

Hannah Franco
fonte

Autorizado concurso do IBGE com quase 10 mil vagas temporárias. (Rubinstein / Agência IBGE Notícias)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização oficial para realizar um novo concurso público com 9.580 vagas temporárias destinadas a atividades de coleta de dados e supervisão de pesquisas estatísticas em todo o país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (12/8), por meio de portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As oportunidades são para candidatos de nível médio e serão distribuídas entre dois cargos: Agente de Pesquisas e Mapeamento, com 8.480 vagas, e Supervisor de Coleta e Qualidade, com 1.100 vagas.

Em 2023, o instituto realizou concurso para 8.141 vagas temporárias e também participou do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), com 895 oportunidades para diferentes cargos.

Processo seletivo e cronograma

As contratações serão feitas por processo seletivo simplificado, com provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. A expectativa é de que o edital seja publicado em até seis meses, com previsão para que as provas ocorram até fevereiro de 2026.

A organização do concurso deve ficar sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), tradicional banca organizadora de concursos no país. O conteúdo programático ainda não foi divulgado, mas a avaliação será composta por 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma resposta correta. A prova terá quatro horas de duração.

Segundo o IBGE, os aprovados serão contratados por um período inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos, conforme necessidade e disponibilidade orçamentária. As despesas com pessoal serão custeadas com recursos próprios do instituto, sem impacto permanente na folha de pagamento da União.

Cargos e atribuições

Agente de Pesquisas e Mapeamento: responsável pela coleta de informações estatísticas junto à população e em estabelecimentos públicos e privados.

Supervisor de Coleta e Qualidade: atua na supervisão das equipes de campo, garantindo a qualidade e a precisão dos dados coletados.

As vagas serão distribuídas por cerca de 530 municípios, embora os locais específicos ainda não tenham sido divulgados.

Palavras-chave

concurso público

ibge
Brasil
