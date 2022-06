Mulher se empolga e dança em cima de viatura da PM com latinha de cerveja; vídeo

Uma mulher se empolgou durante uma festa popular e decidiu fazer uma viatura da Polícia Militar de carro alegórico. A cena inusitada foi registrada em vídeo, que mostra quando a "dançarina da PM" surge feliz da vida em cima do carro com uma latinha de cerveja na mão. Empolgada, ela acena para o público e parece não se importar com represálias.

O caso foi registrado em Araguaína, norte do Tocantins, no último sábado (4), durante a festa "Tropeada". As informações são do Metrópoles.

A mulher não teve a identidade informada, mas com certeza teve alguns "momentos de glória" até que um dos PMs saiu da viatura e a mandou descer da carroceria. Enquanto isso, o locutor do evento se divertia com a situação e brincava dizendo que a polícia arranjou “uma bailarina”.

Segundo informações da PM, a guarnição fazia o policiamento da festa e teve a carroceria do veículo invadida pela mulher, que aparentemente estava sob o efeito de álcool. “A Polícia Militar lamenta atitudes como essa”, disse a corporação, em nota.