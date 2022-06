Brasil é um dos países com a cerveja mais barata do mundo, aponta pesquisa

O Brasil está entre os dez países com a cerveja mais barata do mundo, segundo o estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br, com os dados da Numbeo e Statista que analisou o custo médio da cerveja nas capitais de 195 países.

VEJA MAIS

A pesquisa utilizou o dólar como moeda para comparação do poder de paridade de compra entre os diferentes países. No Brasil, o custo médio apontado foi de 1,38 dólar (R$ 6,65). A quantia representa um valor 66% menor que a média mundial, com um custo de 4,06 dólares (R$ 19,55) para uma cerveja de 500 ml.

Dos 10 países com as cervejas mais baratas do mundo, cinco estão localizados no continente africano, sendo da Etiópia o 1° lugar, com um custo de apenas 0,75 dólar (R$3,61). Em seguida, estão Zâmbia e Vietnã, com 0,87 dólar (R$ 4,19) e 0,88 dólar (R$ 4,24), respectivamente.

Ao levar em consideração os países da América Latina, somente a Colômbia possui a cerveja mais barata que o Brasil, com o custo médio de 1,06 dólar (R$ 5,11).

Do outro lado do ranking, a região do Oriente Médio e Escandinávia apresentam as cervejas mais caras do mundo. Nos Emirados Árabes é preciso desembolsar 10,89 dólares (R$ 52,45) por uma única cerveja de 500ml.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)