Carreta carregada de cerveja pega fogo em via e interdita trânsito

Uma carreta carregada de cerveja pegou fogo na manhã desta segunda-feira (23), na via Dutra, em Barra Mansa, próximo ao distrito de Floriano, no Rio de Janeiro. O motorista saiu ileso após conseguir parar o veículo no acostamento do km 285 e acionar o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas, porém, o trânsito está interditado na região.

De acordo com a CCR Rio-SP, concessionária que administra a rodovia, por volta das 7h40 os motoristas que seguiam sentido Rio de Janeiro enfrentavam 4,2 km de trânsito. Confira o vídeo do momento:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)