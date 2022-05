Duas residências pegam fogo durante a noite de sábado em Curralinho; vídeo

Duas casas da mesma família pegaram fogo na noite do último sábado (21), na rua Esmeralda Fonseca, no bairro cafezal, no município de Curralinho, no Marajó. Segundo testemunhas, o incêndio de grandes proporções começou por volta das 19h40 e foi controlado com a ajuda de vizinhos e pessoas que passavam pelo local. Um cachorro que estava preso em uma das casas morreu.

As imagens gravadas por celulares e enviadas para O Liberal mostram as chamas consumindo as residências. Não houve registro de feridos e o fogo já foi controlado. Assista: