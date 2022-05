Jovem mata o próprio pai atropelado e deixa parte da cidade sem energia

Um acidente ocorrido na noite do último sábado (21/05) provocou uma tragédia familiar em Pau D'Arco, município do sul do Pará. Um veículo particular conduzido por uma jovem colidiu com uma motocicleta pilotada por ninguém menos que seu próprio pai. Com a violência do impacto, a vítima teve morte quase instantânea. Depois de atingir a moto, o carro ainda se chocou com um poste de iluminação pública, que se rompeu, deixando parte da cidade sem energia elétrica. As informações são do portal O Impacto.

Nem a jovem que provocou o acidente e nem a vítima tiveram os nomes divulgados. A suspeita é de que a motorista estivesse sob o efeito de álcool. Todavia, essa informação não foi confirmada. A polícia investiga as circunstâncias do atropelamento.

O estado de saúde da jovem e as circunstâncias do atropelamento também não foram informados. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local do acidente e corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.