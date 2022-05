Acidente em Marabá: mulher morre atropelada por motocicleta ao tentar atravessar a rodovia BR-230

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, morreu em um grave acidente de trânsito no início da manhã desta sexta-feira (20), em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, a vítima foi atropelada, possivelmente por uma motocicleta, na rodovia BR-230 (Transamazônica), na altura do semáforo da Folha 33. O veículo que a teria atropelado não ficou no local para prestar socorro. Com informações do portal Debate Carajás.

Testemunhas relataram que a mulher estava atravessando a rodovia federal quando foi atropelada pela motocicleta. Ainda não há informações sobre a velocidade do veículo ou a responsabilidade do condutor. Perto do local do acidente, no semáforo da Folha 33, existe uma faixa de pedestres destinada para a travessia na BR-230.

Segundo os moradores, o local é conhecido como "semáforo da morte", por conta dos vários acidentes com morte que já foram registrados na via. O corpo da mulher ficou estirado no chão, e populares ainda chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ela já não apresentava sinais vitais.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi até o local e fez a perícia no corpo da vítima, e em seguida a remoção para o Instituto Médico Legal (IML). De lá, o corpo será liberado para sepultamento. A causa do acidente será determinada somente após o laudo pericial.