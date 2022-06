‘Tarado do banheiro’ espionou estudantes em sanitários de universidade: ‘olhou fixamente na brecha’

Alguns estudantes da Universidade de Brasília (UNB) relataram que foram espionados por um homem no momento em que usavam o vaso sanitário nos banheiros da Instituição. O primeiro caso a se tornar público foi de uma aluna de 22 anos, que contou pelas redes sociais ter sido vítima de assédio dentro do Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, terça-feira (7/6), segundo dia de aula após mais de dois anos sem ensino presencial na UnB. A jovem afirmou que ao usar o banheiro, percebeu que um homem estava filmando ou tirando fotos dela pela parte de cima do box. “Fiquei pasma, sem reação. Gritei”, revelou. As informações são da coluna Na Mira, do Portal Metrópoles.

Após o incidente ser revelado, novas vítimas surgiram, inclusive dois homens. Segundo eles, o modus operandi do assediador é sempre o mesmo: depois que a vítima entra na cabine, ele usa uma fresta da porta para observar as pessoas, chegando inclusive a usar um aparelho celular para fotografar e filmar dentro do local reservado.

“Quando estava utilizando a cabine, percebi que tinha um tarado me observando pela brecha da cabine. No começo, não acreditei, fiquei incrédulo. Mas o homem começou a olhar fixamente na brecha e eu dei um grito”, contou um estudante que foi alvo do homem no subsolo do Instituto Central de Ciências (ICC) Sul.

Um outro universitário, estudante de design, havia deixado uma reunião no ICC Norte quando foi ao banheiro. Ele conta que ao se aproximar do mictório e abrir a calça, um homem se aproximou e passou a usar o mictório ao lado, mesmo com todos os outros vazios. “Isso me deixou desconfiado”, declarou. O aluno então percebeu que o homem o olhava “de canto de olho” por cima da barreira de granito que separava os mictórios. “Perdi a vontade de urinar. O cara estava com o ombro mexendo, em um movimento contínuo. Minha reação foi só voltar para a sala”, lembrou.

Ao deixar o banheiro, o homem ainda seguiu “secando” o estudante.

A primeira denúncia, feita nas redes sociais, está sendo apurada pela UnB. De acordo com a instituição, as imagens captadas pelas câmeras de segurança da Universidade serão entregues para investigação da Polícia Civil. “A UnB repudia qualquer tipo de violência e reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos. A Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (Dasu) já está em contato com a estudante para realizar o acolhimento necessário”, informou a UnB.

A UNB reforçou ainda que “vem aprimorando a segurança nos campi, com medidas como a instalação de mais de 550 câmeras de monitoramento, troca de lâmpadas e o estabelecimento de protocolos para lidar com situações de assédio. Também procura trabalhar a conscientização da comunidade acadêmica, com debates e cursos sobre o combate e a prevenção à violência contra a mulher e a outros grupos vulneráveis.”