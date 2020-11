Suspeito é preso após assediar mulher durante procedimento estético: ‘Sou homem, acontece’

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 53 anos acusado de importunação sexual. De acordo com as investigações, ele assediou uma mulher que estava recebendo massagem dele, em uma clínica. O caso ocorreu na última noite de terça-feira (3), no município de Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com a polícia, o homem passou por um curso de terapia holística pela internet e trabalhava há quatro meses em uma clínica estética, em Piabetá, em uma sala alugada. Ao fazer massagem em uma cliente que apresentava fortes dores na coluna, ele teria passado as mãos nas partes íntimas da vítima.

A vítima disse em depoimento que reagiu a ação do assediador e se levantou assustada. O acusado pediu desculpas, e alegou que não conseguiu se controlar: "Sou homem! Isso acontece!", disse.

O delegado responsável pela prisão, Antônio Silvino, titular da 66ª DP (Piabetá), falou ao Portal UOL sobre as investigações.

"Assim que aconteceu o caso, ela foi encontrar uma amiga e chorou muito e veio até a delegacia com a família e muito revoltada. Assim que prestou a ocorrência na delegacia, já fomos até o local onde ele trabalhava e foi preso. No momento da prisão ele ainda alegou aos policiais que não precisava ser preso, pois tinha pedido desculpas pra mulher e que esbarrou acidentalmente nas partes íntimas - por várias vezes", disse.

"Agora a gente trabalha com a hipótese de haver outras possíveis vítimas dele e pedimos para que elas compareçam a delegacia para registrar a ocorrência", acrescentou Silvino.

O acusado vai responder pela prática do crime de importunação sexual - praticar ato libidinoso contra alguém, sem sua permissão, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia - que é um crime previsto no Código Penal com pena de reclusão de 1 a 5 anos.