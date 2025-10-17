Mulher que flagrou traição em estádio nega ter sido amante do marido; entenda

O barraco que viralizou nas redes sociais após uma mulher flagrar o companheiro com a suposta amante no estádio Ilha do Retiro, em Recife, ganhou novos desdobramentos. O caso, que aconteceu durante a partida entre Sport e Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro na noite de quarta-feira (15), continua gerando repercussão, e a protagonista da confusão, identificada como Sandra Ramalho, usou o Instagram para esclarecer rumores e agradecer o apoio.

Sandra Ramalho nega ter sido "amante"

Em uma publicação na sua rede social, Sandra Ramalho desmentiu veementemente os boatos de que teria se envolvido com o agora ex-companheiro enquanto ele ainda era casado. O desabafo busca afastar a hipótese que circulava nas redes após o vídeo do flagra.

“E agora estão falando que eu fiquei com ele quando ele era casado. Mentira. Bom, quando eu comecei a ficar com ele, ele dizia que estava solteiro. Gente, vocês não perceberam que ele sempre foi o errado? Ele é acostumado a fazer isso. E, quando ele ficar com a próxima, vai se repetir”, escreveu Sandra.

A declaração reforça a versão de que o homem é reincidente em infidelidades e coloca a culpa da traição exclusivamente sobre ele.

O barraco que viralizou: Traição em jogo de futebol

A confusão aconteceu nas arquibancadas do estádio do Sport Club do Recife durante o confronto válido pelo Brasileirão. Um vídeo gravado por torcedores registrou o momento em que Sandra confronta o companheiro e a outra mulher, em uma discussão acalorada que envolveu xingamentos e até tapas.

O desfecho, no entanto, foi o que mais surpreendeu os internautas: após o embate, as duas mulheres, unidas pela decepção com o parceiro infiel, saíram juntas do estádio.

No meio da discussão, Sandra chegou a alertar a suposta amante sobre o histórico do homem: “Para você saber que ele é um ‘gaieiro’ [termo popular para infiel], entendeu? Ele não vai ficar só com você não”.

Apoio e emoção pós-escândalo

Diante da exposição e da situação constrangedora, Sandra Ramalho revelou estar recebendo uma onda de solidariedade dos seguidores e internautas.

“Está sendo bem difícil para mim, mas também não estou postando nada porque estou tendo que resolver muita coisa. Assim que eu tiver um tempinho, venho aqui e falo com vocês”, afirmou ela, indicando que o foco, no momento, é resolver as questões pessoais e a mudança de vida após o fim do relacionamento.

O caso do flagra de traição no estádio do Sport em Recife continua a ser um dos assuntos mais comentados nas redes, destacando a complexidade das relações e a inesperada união das mulheres vítimas de infidelidade.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)