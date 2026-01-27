Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher pode ganhar R$ 1,4 milhão após trabalhar em condições análogas à escravidão

Vítima começou a trabalhar aos 16 anos como doméstica, nunca recebeu salário, viveu em condições precárias e pode receber indenização milionária

Riulen Ropan
fonte

Vítima chegou à residência da família ainda adolescente, aos 16 anos. (Foto: Reprodução / Google Street View)

Após trabalhar por 42 anos em condições análogas à escravidão, uma mulher de 59 anos pode receber indenização superior a R$ 1,4 milhão após decisão da Justiça do Trabalho. O caso aconteceu em Feira de Santana, no interior da Bahia. 

De acordo com o processo, divulgado na última segunda-feira (26), a vítima chegou à residência da família ainda adolescente, aos 16 anos, para atuar como empregada doméstica em regime integral. A sentença foi publicada em janeiro de 2026 e cabe recurso. A identidade da vítima e dos envolvidos não foi divulgada.

Trabalho sem salário, estudo ou direito a descanso

Segundo o relato da trabalhadora, durante todo o período ela não teve acesso à educação, não recebia salário, não usufruía de folgas ou férias e vivia em condições precárias, dormindo em um cômodo nos fundos da casa.

VEJA MAIS

image Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em oficina de costura em SP
Os policiais chegaram ao local após denúncia feita pela família de uma adolescente

image Ministério flagra 17 pessoas em trabalho análogo à escravidão em São Félix do Xingu
Dono da fazenda vai pagar R$ 1 milhão por dano moral individual, e mais R$ 1 milhão por dano coletivo

image Trabalho escravo no Pará: mais de 13 mil pessoas foram resgatadas nos últimos 29 anos
A situação persiste em várias regiões do Estado, com vítimas marcadas pela pobreza, baixa escolaridade e invisibilidade social

Ainda conforme o processo, no último ano em que permaneceu na residência, os patrões teriam tentado expulsá-la do imóvel, além de impedir o acesso a alimentos, que ficavam guardados em armários trancados.

Família nega acusações, mas documentos contradizem versão

A família negou que a mulher exercesse funções domésticas de forma obrigatória. Segundo a defesa, ela nunca foi empregada e era tratada como “membro da família”, realizando tarefas de forma voluntária, assim como os demais moradores.

No entanto, os autos do processo revelam que houve registro na Carteira de Trabalho em 2004, com recolhimentos previdenciários até novembro de 2009. Os réus alegaram não se lembrar do registro e questionaram a autenticidade da assinatura.

Um exame grafotécnico, responsável por verificar a veracidade de assinaturas, confirmou que a assinatura no documento é autêntica.

Justiça do Trabalho condena família a indenização milionária

Para o juiz Diego Alirio Sabino, da 5ª vara do Trabalho de Feira de Santana, a anotação na Carteira de Trabalho e as contribuições previdenciárias “desnudaram a fantasiosa alegação de que ela teria sido acolhida como ‘membro da família’”. Testemunhas ouvidas no processo também confirmaram a condição da mulher como empregada doméstica.

Diante disso, o magistrado condenou os membros da família ao pagamento de R$ 1.450.699,59, valor que inclui:

  • salários de todo o período trabalhado;
  • férias e direitos trabalhistas não pagos;
  • indenização por danos morais de R$ 500 mil;
  • recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
  • anotação da admissão na Carteira de Trabalho com data retroativa a 1º de março de 1982.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

trabalho análogo à escravidão

indenização superior a R$ 1,4 milhão
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

acordo

Alckmin: acordo com UE é o 1º que Brasil celebra de proteção de dados

O presidente em exercício também declarou que a negociação com a União Europeia mostra que é "possível avançar no multilateralismo e na abertura comercial"

27.01.26 17h54

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, a viagem dos jovens estava pré-programada e eles devem retornar ao Brasil na próxima semana

27.01.26 11h18

MAUS TRATOS

'Cão Orelha': quem era o cachorro que morreu após ser agredido por quatro adolescentes

O animal era um cão comunitário querido pelos moradores de uma região de Florianópolis (SC)

26.01.26 17h00

FEMINICÍDIO

Corpo de arquiteta morta pelo ex-namorado é encontrado após 3 meses

Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, estava desaparecida desde outubro de 2025. O ex-companheiro da vítima, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, confessou o crime

26.01.26 12h13

BRASIL

Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

A situação veio à tona quando a mãe da criança precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde deveria ser realizado o tratamento

26.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda