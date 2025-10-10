Capa Jornal Amazônia
Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em oficina de costura em SP

Os policiais chegaram ao local após denúncia feita pela família de uma adolescente

Estadão Conteúdo
Trabalhadores foram resgatados pela polícia (Divulgação)

Policiais Militares de São Paulo libertaram nesta sexta-feira, 10, dez pessoas que eram mantidas em condições análogas à escravidão em uma oficina de costura localizada em um galpão no bairro Jaraguá, zona norte da capital paulista.

Os policiais chegaram ao local após denúncia feita pela família de uma adolescente vinda da Bolívia com a promessa de emprego e melhores condições de vida. Ao chegar ao Brasil, a jovem teria sido submetida a situação precária e mantida sob restrição de liberdade.

Após o contato dos policiais militares na sede da Polícia Federal (PF), os agentes da PF redirecionaram a ocorrência para a Polícia Civil. O registro foi realizado no 72º Distrito Policial de São Paulo.

De acordo com uma vítima, ela teria sido dopada na fronteira do Brasil com a Bolívia e só teria recobrado a consciência ao chegar no galpão na zona norte de São Paulo.

OFICINA/COSTURA/JARAGUÁ/SP/TRABALHO ESCRAVO
