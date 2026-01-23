Capa Jornal Amazônia
Mulher denuncia motorista de aplicativo que cobrou valor abusivo de R$ 1.400 por corrida de R$ 13

O caso gerou repercussão entre usuários de aplicativos e reforça a importância de atenção ao verificar valores cobrados antes do pagamento

Gabrielle Borges
fonte

O motorista afirmou que não percebeu o valor transferido durante a corrida. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Uma passageira, não identificada, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, teve suas economias praticamente zeradas após ser vítima de uma cobrança irregular feita por um motorista de aplicativo. A corrida, realizada no dia 15 de janeiro, tinha valor previsto de R$ 13,45, mas o usuário acabou sendo cobrado em mais de R$ 1.400.

Após a denúncia, a empresa responsável pelo serviço de transporte tomou medidas imediatas e bloqueou o motorista da plataforma, evitando que novos episódios semelhantes ocorram. O caso gerou repercussão entre usuários de aplicativos e reforça a importância de atenção ao verificar valores cobrados antes do pagamento.

O motorista responsável pela cobrança irregular foi identificado como condutor de um Volkswagen Voyage prata, registrado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seis dias após o incidente, ele compareceu à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, nesta quarta-feira (21/1), para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o valor de R$ 1.411,19 foi devolvido à conta da passageira via Pix. Como a vítima se declarou satisfeita com a restituição, não houve registro de representação formal, e o caso foi encerrado.

O motorista afirmou que não percebeu o valor transferido durante a corrida e que o pagamento ocorreu de forma equivocada. Segundo ele, a passageira teria efetuado o Pix após acessar um QR Code fixado na parte traseira do veículo, o que resultou na cobrança abusiva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

