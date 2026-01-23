Mulher denuncia motorista de aplicativo que cobrou valor abusivo de R$ 1.400 por corrida de R$ 13

Uma passageira, não identificada, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, teve suas economias praticamente zeradas após ser vítima de uma cobrança irregular feita por um motorista de aplicativo. A corrida, realizada no dia 15 de janeiro, tinha valor previsto de R$ 13,45, mas o usuário acabou sendo cobrado em mais de R$ 1.400.

Após a denúncia, a empresa responsável pelo serviço de transporte tomou medidas imediatas e bloqueou o motorista da plataforma, evitando que novos episódios semelhantes ocorram. O caso gerou repercussão entre usuários de aplicativos e reforça a importância de atenção ao verificar valores cobrados antes do pagamento.

O motorista responsável pela cobrança irregular foi identificado como condutor de um Volkswagen Voyage prata, registrado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seis dias após o incidente, ele compareceu à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, nesta quarta-feira (21/1), para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o valor de R$ 1.411,19 foi devolvido à conta da passageira via Pix. Como a vítima se declarou satisfeita com a restituição, não houve registro de representação formal, e o caso foi encerrado.

O motorista afirmou que não percebeu o valor transferido durante a corrida e que o pagamento ocorreu de forma equivocada. Segundo ele, a passageira teria efetuado o Pix após acessar um QR Code fixado na parte traseira do veículo, o que resultou na cobrança abusiva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)