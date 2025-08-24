Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher com guarda revogada sequestra a própria filha de 3 anos

Polícia encontrou a criança em segurança após buscas; mãe não tinha direito legal de permanecer com a menor

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: arquivo)

Uma mulher de 36 anos foi detida em Campo Grande (MS) após sequestrar a própria filha, de apenas 3 anos. O caso ocorreu na semana passada e mobilizou as forças de segurança da capital sul-mato-grossense.

Segundo a polícia, a mãe não tinha direito à guarda da menina, que havia sido concedida ao pai. Mesmo sem autorização judicial, a mulher levou a filha durante uma visita e se recusou a devolvê-la.

VEJA MAIS

image Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia
Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

image Com passagem por homicídio, suposto líder religioso é preso por estupro em Santa Bárbara
Ao avistar a polícia, o homem tentou fugir pulando os muros de residência próximas, mas logo foi capturado

As autoridades iniciaram buscas imediatas e conseguiram localizar a criança em segurança. A menina foi entregue ao responsável legal, enquanto a mãe foi conduzida para a delegacia.

O caso foi registrado como subtração de incapaz. A mulher deverá responder pelo crime e poderá enfrentar novas restrições judiciais relacionadas ao convívio com a filha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Violência

Campo Grande

Mato Grosso do Sul

POLÍCIA
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

MONITORAMENTO

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

24.08.25 13h27

esportes

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

24.08.25 11h54

Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018

22.08.25 11h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

CRIME

Preso mata policial civil em delegacia e faz família refém

Criminoso tomou arma de agente e efetuou diversos disparos. Após fuga, ele ainda invadiu casa nas proximidades

23.08.25 9h47

lembra dele?

Assassino conhecido como 'canibal de Garanhuns' se torna pastor; veja o vídeo!

Jorge Beltrão Negromonte da Silveira foi condenado por comer e vender coxinha com carne humana

21.08.25 16h14

BRASIL

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Atividade é a última antes de concessão de licença de exploração

24.08.25 14h45

Brasil

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá vão à festa de casamento

Condenados pela morte da menina Isabella, ocorrida em 2008, eles tiveram autorização da Justiça para ir à cerimônia

18.03.24 22h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda