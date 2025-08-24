Mulher com guarda revogada sequestra a própria filha de 3 anos
Polícia encontrou a criança em segurança após buscas; mãe não tinha direito legal de permanecer com a menor
Uma mulher de 36 anos foi detida em Campo Grande (MS) após sequestrar a própria filha, de apenas 3 anos. O caso ocorreu na semana passada e mobilizou as forças de segurança da capital sul-mato-grossense.
Segundo a polícia, a mãe não tinha direito à guarda da menina, que havia sido concedida ao pai. Mesmo sem autorização judicial, a mulher levou a filha durante uma visita e se recusou a devolvê-la.
As autoridades iniciaram buscas imediatas e conseguiram localizar a criança em segurança. A menina foi entregue ao responsável legal, enquanto a mãe foi conduzida para a delegacia.
O caso foi registrado como subtração de incapaz. A mulher deverá responder pelo crime e poderá enfrentar novas restrições judiciais relacionadas ao convívio com a filha.
