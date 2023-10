Mulher atropela cinco pessoas em estacionamento de salão de beleza após briga por vaga; vídeo

Uma briga por vaga no estacionamento de um salão de beleza terminou com três pessoas feridas após serem atropeladas por uma das mulheres envolvidas na discussão. O caso aconteceu nesta quarta-feira (11), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. (SP) Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo branco atropela pelo menos cinco pessoas. Veja!

VEJA MAIS

Segundo funcionários do salão de beleza, a briga começou por volta das 19h15, quando uma mulher parou o carro, um Hyundai HB20, no estacionamento do estabelecimento, mesmo sem ser cliente. Os funcionários estacionaram um carro em frente ao dela na garagem, impedindo que ela retirasse o veículo. Pessoas irritadas com a atitude da mulher também cercaram o veículo dela.

Pouco tempo depois, às 19h19, quando o caminho foi aberto para que ela pudesse sair do estacionamento, a mulher dá marcha à ré no veículo e atropela as pessoas que estavam no local, atingindo pelo menos cinco delas. Em seguida, ela acelera colidindo com outros dois veículos.

Testemunhas afirmam que a mulher estava com uma criança no banco do passageiro. Ela foi presa por tentativa de homicídio e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.