Casal é atropelado enquanto se beijava em calçada de SP; motorista estava alcoolizado; vídeo

Um casal foi atropelado enquanto se beijavam em uma calçada na zona sul de São Paulo, na manhã deste último domingo (20). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi constatado que o motorista estava embriagado e não se lembrava do que havia ocorrido. Edgar Ribeiro da Fonseca, de 31 anos, uma das vítimas, não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar no hospital.

Conforme mostram as imagens de uma câmera de monitoramento, o motorista do carro, identificado como Gabriel Souza Pereira, de 30 anos, trafegava pela Avenida Comendador Sant’Anna, no bairro Capão Redondo, quando avançou a calçada e atropelou o casal, que estava caminhando com um cachorro. Eles foram arrastados pelo veículo, que parou metros depois. O animal conseguiu desviar à tempo e não foi atingido. Veja o vídeo:

O homem atropelado chegou a ser socorrido foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Municipal do M’Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A mulher, de 26 anos, foi levada pelo Corpo de Bombeiros em estado grave ao Hospital Municipal do Campo Limpo e recebeu alta. O cachorro foi entregue à família.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou positivo para 0,14 mg/L de dosagem alcoólica. Ele foi preso em flagrante. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo).

O condutor do veículo passou por audiência de custódia e conseguiu liberdade provisória. Ele terá que cumprir obrigações como comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, atualização constante do atual endereço, proibição de ausentar-se da comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao juízo e proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e afins.

