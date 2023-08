Acidente com ônibus deixa sete torcedores do Corinthians mortos

Um ônibus com 46 pessoas capotou na rodovia Fernão Dias, no trajeto para São Paulo, após a partida do Corinthians contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), no sábado (19) à noite.

As informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo (20), das 46 pessoas a bordo do veículo, sete morreram no local.Outras dez pessoas ficaram presas às ferragens.

