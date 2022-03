Prefeito afirma que recebeu ataques após sogra aparecer cheirando cocaína em vídeo

O prefeito de Campina Grande (PB), Bruno Cunha de Lima (PSD), manifestou-se nas redes sociais após a repercussão de um vídeo em que a sogra aparece cheirando cocaína nas nádegas de uma mulher na semana passada.

Na publicação, o político afirma que ele e a esposa, Juliana Cunha Lima, viveram "alguns dos piores dias" de suas vidas uma semana depois de descobrirem que seriam pais.

“Em uma semana descobrimos que estamos esperando o nosso primeiro bebê, e na outra, nossa família foi exposta ao ridículo, ao escárnio público. Intencionalmente”, pontua o prefeito.

Cunha Lima também afirmou que não se surpreendeu com o vídeo, mas se entristeceu com os ataques que a família recebeu, principalmente porque a esposa não vive com a mãe há mais de 10 anos.

"Decidimos falar abertamente a respeito do que aconteceu porque, apesar da dor, não temos nada a esconder [e nem teríamos como]. Não podemos ser responsabilizados pelas escolhas e atitudes de ninguém, nem mesmo de um pai, de uma mãe, de um filho (maior de idade) e, muito menos, de um sogro ou sogra”, destacou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)