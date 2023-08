Três pessoas ficam feridas após carro invadir shopping e capotar, em Maceió

Um acidente grave, envolvendo um carro de passeio, foi registrado na madrugada deste sábado (19), no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió, capital do Alagoas. Conforme as informações das autoridades, o veículo invadiu o estacionamento de um shopping capotou e deixou três pessoas feridas. Não há registro de vítimas fatais.

Conforme as autoridades, as vítimas receberam os primeiros socorros dos bombeiros civis do shopping e ainda não tiveram as identidades reveladas. São elas: um homem, de 22 anos, que teve escoriações no rosto, costas, abdômen, membros superiores e inferiores; a segunda vítima também seria um homem, de 21 anos, que apresentava laceração no membro superior esquerdo e inferior direito, além de suspeita de Trauma cranioencefálico (TCE); os dois homens foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos ao Hospital Geral do Estado (HGE). Já a terceira vítima, que tinha um estado clínico mais grave, precisou ser socorrida pelo Samu.

Segundo o que foi apurado inicialmente sobre o acidente, tudo ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, quando o carro estaria em alta velocidade e acabou batendo em uma mureta, na Avenida Menino Marcelo. Após a colisão, o veículo invadiu o estacionamento e capotou. O veículo ficou destruído.