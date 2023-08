Na Indonésia, ponte cai sobre pessoas que participavam de torneio de patos

Ao todo, 32 pessoas ficaram feridas depois que uma ponte caiu sobre dezenas de competidores durante um torneio tradicional na Indonésia. Os feridos participavam da competição que consiste em pegar patos dentro de um rio na vila de Nanga Mentukak, distrito de Nanga Taman. O caso aconteceu na quinta-feira (17).

Havia muita gente dentro do rio e várias pessoas também assistindo a competição. No torneio, as pessoas se posicionam dentro de um rio, enquanto três organizadores seguram os animais que iriam ser soltos.

No entanto, antes dos animais serem soltos, a ponte desabou por completo e atingiu os competidores. “A ponte pênsil quebrou porque muitos residentes assistiram à competição de captura de patos da ponte”, afirmou Gunawan, chefe do subdistrito de Nanga Taman na noite de quinta-feira.

A mídia local informou que, no caso mais grave, um dos feridos quebrou a perna e “ainda está sendo tratado no centro de saúde local”.

O chefe executivo, da Agência Regional de Gestão de Desastres do distrito de Sekadau, informou que dados iniciais apontam que 28 pessoas foram levadas ao Centro de Saúde Nanga Taman com ferimentos, cinco estavam com fraturas.