Acidente de trânsito causa morte de motoqueiro em Canaã dos Carajás

Um acidente nesta madrugada em Canãa dos Carajás, localizado na região sudeste do Pará, resultou na morte do condutor de uma motocicleta. Um homem identificado como Gercy Almeida Ribeiro foi vítima do acidente de trânsito. Ele foi encontrado sem vida na margem da estrada VS-10, no bairro Nova Esperança II.

Segundo informações do Correio de Carajás, o acidente teria ocorrido por volta de 4h30, quando a vítima pilotava uma moto. O corpo foi recolhido pela manhã.