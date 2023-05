Mulher anda sobre cacos de vidro durante dinâmica de motivação em hotel de luxo em SP

Viralizou nas redes sociais o vídeo que mostra uma mulher caminhando por uma “passarela” de cerca de um metro e meio de comprimento formada por cacos de vidro, enquanto ouve palavras de incentivo como "você merece". As imagens foram gravadas no dia 16 de abril em um hotel de luxo na Grande São Paulo, durante um evento chamado Grupo Black, que se apresenta como "grupo de alta performance que reúne alguns dos maiores empreendedores e empresários do país".

Nas imagens, a mulher caminha com muita dificuldade, sendo ajudada por dois homens. Depois de completar o trajeto, ela é parabenizada e aplaudida. A Sociedade Latino-Americana de Coaching critica a dinâmica, apresentada na programação de encerramento do evento Grupo Black.

Samuel Pereira, que se apresenta como empresário, investidor, e criador do "maior evento de tráfego e audiência do Brasil", lidera o evento. Nas redes sociais, ele compartilha conteúdos de motivação pessoal, vendas e marketing, além momentos de sua rotina.

Em entrevista ao G1 Nacional, Samuel afirmou que o método chamado glasswalking (caminhada no vidro, em português) foi oferecido aos participantes do evento como uma dinâmica "para falar sobre vencer os medos". Segundo ele, ninguém nunca se machucou.

"Ao pisar nos cacos, acontece uma distribuição de peso. O que ocorre é que as pessoas criam uma ilusão de que é algo perigoso, mas, no final, não é. O ponto principal é que existe o incentivo para as pessoas vencerem o medo. O que ocorre na verdade é uma analogia em relação às aflições da vida e como é possível superá-los para que as pessoas façam o mesmo em suas vidas e seus negócios", declarou o emprego.

O profissiona que aplicou a dinâmica, André Kaercher, também falou ao G1. "São cacos de vidros de verdade. As esteiras de vidro são feitas com garrafas de bebidas em tamanho e espessura específicos, como garrafas de cerveja de 600 ml, sendo que algumas partes são descartadas antes da montagem justamente para garantir a segurança dos alunos". Ele afirma que o objetivo da atividade é "trabalhar na linhagem sistêmica a quebra de crenças limitantes e outras questões como a autoconfiança e a clareza para projetos de vida e carreira".

Apesar do "ambiente de motivação" parecido com o que é observado em cursos de coaching, André argumenta que são coisas diferentes. "Essa prática é considerada uma dinâmica de alto impacto aplicada por profissionais especializados chamados treinadores comportamentais. Aqui no Brasil ainda é uma profissão pouco conhecida, mas com muito potencial".

A Sociedade Latino-Americana de Coaching questiona a credibilidade do glasswalking: "Fuja de cursos que possuem dinâmicas como: quebrar madeira, andar na brasa, entortar barra de ferro no pescoço, caminhar sobre cacos de vidro, entre outras. Isto também não é coaching".