Polícia Civil investiga estrangeiros acusados de exploração sexual no Brasil

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar dois estrangeiros que se dizem coaches (mentores) de relacionamento do curso Millionaire Social Circle. Os estadunidenses Mike Pickupalpha e David Bond viajam pelo mundo vendendo técnicas para conquistar mulheres. Em fevereiro, eles estiveram no Brasil e promoveram uma festa em uma mansão em São Paulo para que os convidados colocassem em prática as técnicas ensinadas no curso.

No entanto, a festa promovida pelos norte-americanos acabou gerando polêmica e acusações graves. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), uma das mulheres presentes na festa se reconheceu em vídeos publicados pelos organizadores em redes sociais e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica. Algumas das vítimas relataram que foram à festa sem saber que estavam participando de uma aula do curso Millionaire Social Circle.

Inquérito é aberto

A denúncia encaminhada à Delegacia Eletrônica resultou na abertura de um inquérito para investigar se houve favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual durante a realização da festa. A Polícia Civil também vai apurar se os norte-americanos agenciaram, aliciaram, transportaram, transferiram, compraram, alojaram ou acolheram exploração sexual durante sua passagem pelo Brasil. O caso está sendo investigado pelo 34º Distrito Policial.

De acordo com a advogada Luciana Terra, diretora jurídica do Me Too Brasil, a escolha desses coaches por países em desenvolvimento para seus cursos não é feita de forma aleatória. "Eles entendem que são países subdesenvolvidos e que as mulheres seriam mais ‘fáceis’, de mais fácil acesso. Infelizmente, no Brasil, temos muitos casos de turismo sexual, de exploração sexual infantil e de prostituição e isso acaba, de alguma forma, facilitando esse acesso", disse ela em entrevista à Agência Brasil.

O Millionaire Social Circle cobra a partir de US$ 12 mil (cerca de R$ 63 mil) para uma "mentoria", que prevê uma viagem de duas semanas para algum país. Esse curso já promoveu edições na Costa Rica, Colômbia e Filipinas, e a próxima etapa será na Tailândia, em agosto.

Acusados dizem que tomaram “todas as medidas para respeitar a cultura”

Os estrangeiros se defenderam das acusações, alegando que "uma coisa positiva" se tornou algo negativo por meio da mídia. "Fizemos esforços para tornar a festa o mais segura e bem coordenada possível. Contratamos segurança brasileiro, contratamos vários funcionários no local, oito pessoas para churrasco e até assistentes para ajudar no transporte. Entendemos que somos estrangeiros e entendemos que estamos no país de outra pessoa. Tomamos todas as medidas para respeitar a cultura local e garantir a segurança de todos com quem interagimos. A festa foi algo pessoal, com alguns amigos brasileiros próximos", disseram em nota.