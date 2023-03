Coaches americanos vendem curso no Brasil para 'pegar' mulheres

Um grupo americano chamado "Millionaire Social Circle" (MSC) recentemente ofereceu um curso de duas semanas para homens que desejam aprender como conquistar mulheres. A viagem para São Paulo, Brasil, em fevereiro deste ano foi uma das opções oferecidas pelo grupo, e segundo a descrição no site oficial, os "alunos" teriam a oportunidade de aprender com dois "coaches" americanos como abordar mulheres e "levá-las para a cama" em apenas um dia.

Em um vídeo promocional publicado no site do MSC, os treinadores, David Bond e Mike Pickupalpha, explicaram por que escolheram o Brasil para o curso, destacando as mulheres "incrivelmente lindas", a abertura sexual e a cultura "exótica" do país. Além disso, eles afirmaram que as brasileiras têm as "melhores curvas" e gostam de contato físico e de homens "dominantes".

Para facilitar a experiência dos alunos, o MSC ofereceu um kit que incluía pílulas do dia seguinte, camisinhas, colônia chicletes e um tripé para gravação de vídeos e fotos para as redes sociais. O curso, oferecido a pessoas de vários países, custa US$ 12 mil (cerca de R$ 63 mil) por pessoa, e também há uma opção de pacote com seis países por US$ 50 mil (cerca de R$ 262 mil).

Embora a viagem tenha ocorrido durante o Carnaval, os treinadores escolheram São Paulo em vez do Rio de Janeiro, argumentando que a capital paulista ofereceria mais oportunidades para conhecer mulheres locais, sem a presença de muitos turistas. O MSC publicou vários vídeos sobre a viagem em suas contas no Youtube, Instagram e TikTok.

No entanto, o curso e as táticas ensinadas pelos "coaches" foram amplamente criticados por promoverem comportamentos sexistas e predatórios em relação às mulheres. Alguns especialistas argumentam que o curso pode até mesmo incentivar a exploração sexual e o tráfico humano.

O pacote incluiu uma festa realizada em uma mansão de luxo no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, evento que acabou ganhando repercussão nas redes sociais brasileiras. Quatro mulheres que participaram dessa festa relataram a um portal nacional que se sentiram como "cobaias" de David e Mike.

Segundo elas, a festa funcionou como uma aula prática do curso, o que não havia sido informado previamente. Questionado a respeito, Mike afirmou que os participantes eram adultos que haviam escolhido livremente estar presentes.

O pacote ofertado aos 'alunos' incluiu uma festa em uma mansão de luxo no Morumbi, com a presença de várias 'convidadas' brasileiras (Reprodução)

As denúncias levaram à gravação de uma live no Instagram, na qual Mike e David alegaram estar sendo acusados falsamente de turismo sexual e de terem sido alvo de cancelamento no Brasil. Durante a transmissão, eles também criticaram as mulheres que denunciaram o caso, chamando-as de "feministas" e "estúpidas".