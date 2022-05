Inteligência emocional: o que é, qual a importância e como desenvolver

A inteligência emocional é uma habilidade que permite um bom gerenciamento dos sentimentos, permitindo que a emoção correta seja usada na hora e intensidade adequadas. Ela é composta por dois grandes pilares, são eles: competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais.

As competências emocionais pessoais tratam-se da forma como as pessoas se conectam com elas mesmas e das emoções que trazem dentro delas. É válido ressaltar que cada emoção gera um comportamento e uma atitude diferente.

Já as competências emocionais sociais, representam a capacidade de se conectar com um terceiro, com os outros e conseguir absorver o melhor de cada relação, seja em momentos felizes ou dolorosos.

O desenvolvimento da inteligência emocional é importante e deve ocorrer diariamente, pois os seres humanos experimentam diferentes emoções em todos os momentos.

Segundo o master coach Paulo Vieira, o cérebro pode ser entendido como tendo dois lados: um da razão e o outro da emoção.

“Nós usamos essa divisão entre lado racional e lado emocional como uma metáfora, dando ao hemisfério esquerdo a percepção racional, lógica, matemática e analítica do mundo, e ao hemisfério direito a estrutura emocional, que contém as emoções, a intuição, a subjetividade e a criatividade", explica.

Para potencializar a inteligência emocional, é preciso agir analisando condutas e alterando certos hábitos, comportamentos e pensamentos.

A seguir, listamos algumas técnicas que podem ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Confira!

1. Analise o seu comportamento: observe quais são as reações da sua mente e do seu corpo diante das situações, sejam elas boas ou ruins. Também perceba as sensações e pensamentos que foram instigados;

2. Trabalhe as emoções negativas: raiva, medo e tristeza são emoções que surgem e precisam ser dominadas para que elas não fiquem no controle da situação;

3. Tenha empatia: colocar-se no lugar do outro auxilia no desenvolvimento da tolerância e compreensão. A consequência de ter empatia é perceber que as pessoas ao seu redor possuem necessidades, limitações e falhas, mas também têm talentos e qualidades;

A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas situações (Banco de imagens/Freepík)

4. Conheça os seus limites: é importante conhecer e respeitar os seus limites. Dessa maneira, é possível proteger a saúde emocional, deixando de fazer aquilo que poderia causar algum mal ou trauma;

5. Seja resiliente: as situações difíceis sempre vão aparecer, porém o que diferencia as pessoas uma das outras é a maneira como encaram essas situações. A resiliência trata-se de ter a capacidade de absorver os desafios do dia a dia.

Resiliência é a capacidade de lidar com situações desafiadoras (Banco de imagens/Pexels)

