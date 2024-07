Morre bebê que usou embalagem de bolo como máscara de oxigênio; relembre o caso

Após quase dois meses internado, bebê que utilizou embalagem de bolo como máscara de oxigênio improvisada morreu nessa terça-feira (30). A criança de cinco meses estava no Hospital Varela Santiago, em Natal, Rio Grande do Norte, desde o dia 11 de junho. Com complicações no quadro de saúde, ele não resistiu.

Ainda não há confirmação da causa da morte. O bebê, segundo a família, tinha hidrocefalia, usava bolsa de colostomia e tinha síndrome de Dandy-Walker - má formação cerebral que pode ocasionar problemas de desenvolvimento motor e aumento progressivo da cabeça. A criança passou uma traqueostomia.

A embalagem de bolo utilizada como máscara de oxigênio foi ideia da médica Ellenn Salviano. Ao dar entrada em um hospital de Santa Cruz, interior do estado, no dia 8 de junho, o bebê estava com desconforto respiratório grave, congestão nasal, rinorreia (corrimento nasal), vômitos e diarreia. Por não haver Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica (UTI Pediátrica), a instituição solicitou vaga de internamento em outro hospital. Aos três meses e 20 dias, a criança precisou do respirador improvisado para estabilização do quadro.

O bebê de três meses e 20 dias precisou do improviso para sobreviver (Reprodução)

Ao ser transferido, o bebê teve complicações e desenvolveu pneumonia. A família diz ter sido pega de surpresa, visto que houve melhora no estado de saúde e transferência para a enfermaria. A possibilidade de alta médica em breve era esperada.

