Homem é preso após matar filha recém-nascida com chumbinho

Uma bebê recém-nascida morreu após ser envenenada pelo próprio pai, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o homem colocou chumbinho (veneno para matar ratos com comercialização proibida no Brasil desde 2012) no leite da mamadeira da criança, enquanto a mãe da bebê tomava banho.

A recém-nascida tinha apenas 5 dias de vida e chegou a ser socorrida em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Imbiribeira, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (24) e o pai da criança, identificado como Charles Luiz Félix da Costa, de 44 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (25).

Após ser preso, Charles Luiz foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e foi autuado por homicídio consumado e ficou à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia. A polícia está conduzindo uma investigação detalhada para esclarecer a motivação do crime.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)