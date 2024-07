Porto Dias explica as diferenças do pré-natal de risco habitual e de alto risco

O pré-natal trata-se do cuidado de saúde recomendado para todas as gestantes. Existem dois tipos desse exame, são eles: pré-natal de risco habitual, que é a assistência prestada às gestantes sem fatores de risco, e o pré-natal de alto risco, referente ao acompanhamento da gestante que tem uma doença prévia ou que tenha adquirido durante a gestação. Em Belém, a Maternidade Porto Dias oferece um atendimento humanizado e todo o suporte médico para as gestantes.

De acordo com Cynthia Lins, coordenadora da Maternidade Porto Dias, o pré-natal consiste na avaliação clínica da mulher, peso, altura, orientação nutricional e realização de exame físico. Além disso, é no pré-natal que serão solicitados os exames laboratoriais e ultrassonografias obrigatórias da gestação.

“O pré-natal deve ser iniciado assim que se faça o diagnóstico da gestação, então deve começar até a 12ª semana de gravidez. As consultas devem ser mensais até a 28ª semana, depois passam a ser quinzenais até a 36ª semana. Após esse período, as consultas devem ser semanais até o parto. Mas essa frequência das consultas pode mudar dependendo da necessidade e condições clínicas e obstétricas do binômio materno-fetal”, explica Cynthia Lins.

Diagnóstico

É válido destacar que o pré-natal pode atuar diagnosticando precocemente condições clínicas maternas, como o aumento da pressão arterial e alteração da glicemia. Além disso, ele é essencial para avaliar o bem-estar fetal.

“No pré-natal podem ser diagnosticadas infecções maternas que comprometem a saúde fetal e as seguintes condições clínicas: cardiopatias, endocrinopatias e doenças mentais como depressão e transtorno de ansiedade, que podem ser agravadas na gestação”, acrescenta a coordenadora da Maternidade Porto Dias.

Outro ponto importante, quando se trata desse tipo de exame, é o atendimento humanizado, que deve compreender as dimensões sociais, físicas e psicológicas da gestante, oferecendo um ambiente seguro e confortável para o parto.

Diferenciais

A Maternidade Porto Dias conta com uma estrutura completa e moderna, além de uma equipe altamente qualificada e especializada em saúde materno-infantil.

O espaço é equipado com apartamentos e UTI’s neonatais, salas de consultórios, salas de cirurgia, salas de medicação e varanda da família para o acompanhamento do parto. Tudo para oferecer um atendimento de qualidade com segurança e conforto, para garantir a saúde e o bem-estar da mamãe e do bebê.

A Maternidade Porto Dias atende diversos convênios, entre eles, Bradesco Saúde, Cassi,TRT, Assefaz e Geap. Para saber mais sobre os serviços da instituição de saúde, clique aqui.