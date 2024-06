Embalagem de bolo é usada como máscara de oxigênio em bebê de três meses

Uma embalagem de bolo foi usada como máscara de oxigênio em um bebê de três meses, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu em Santa Cruz, enquanto a criança aguardava transferência para outro hospital com Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica. A informação foi confirmada pelo município.

O bebê deu entrada no hospital no último sábado, 8, com desconforto respiratório grave, congestão nasal, rinorreia (corrimento nasal), vômitos e diarreia, segundo a unidade de saúde. Com três meses e 20 dias, o paciente foi medicado e precisou usar o equipamento improvisado enquanto aguardava transferência. O hospital solicitou vaga de internamento em unidade com UTI Pediátrica.

O bebê estava em quadro clinicamente grave (Reprodução)

A instituição informou que o bebê estava “clinicamente grave, mantendo quadro de desconforto respiratório e taquidispneia”. Essa última condição caracteriza-se pela presença de respiração rápida com dificuldade respiratória, causando falta de ar.

Conforme o município, o hospital não é referência em urgência materno-infantil. A médica plantonista usou a embalagem de bolo como espécie de leito semi intensivo para auxiliar no quadro de saúde do bebê. Pela manhã, nessa terça-feira (11), a criança foi transferida ao Hospital Varela Santiago, em Natal, em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

