Bebê morre após dar entrada em hospital no interior do Pará com sinais de violência física e sexual

Uma bebê de 1 ano e 3 meses morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Medicilândia (HMM), sudoeste do Pará, na noite de terça-feira (9). O caso é tratado pela polícia como homicídio e o principal suspeito de cometer o crime é o padrasto, que foi preso já na tarde desta quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, por volta das 20h50, a bebê, que estava desmaiada, recebeu atendimento no HMM. Os profissionais de saúde tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu. A bebê apresentava sinais de violência física e sexual. A vítima passará por exames de perícia para comprovar se ela foi vítima de estupro, além de identificar a causa da morte.

A mãe da bebê não teve como acompanhar a filha até o hospital, por ter sido vítima de violência doméstica na segunda-feira (8), conforme relatado pelas autoridades à reportagem. A genitora foi ao HMM para ser hospitalizada e não denunciou o crime às autoridades. No hospital, a mulher disse à polícia que o companheiro a tinha agredido.

De acordo com a PC, a mãe deixou a bebê sob os cuidados do filho de 13 anos, enquanto estava no Hospital Municipal de Medicilândia. O suspeito de cometer o crime, natural da Venezuela, morava há cerca de três meses junto da enteada, a companheira e o outro filho dela. A delegacia de Medicilândia ainda está investigando como o bebê foi assassinado.

A Polícia Militar foi até a casa do suspeito, mas ele já tinha fugido. No fim da noite de terça (9), a PM fez uma barreira, na altura do KM 85, após receber a informação de que o venezuelano teria pego um ônibus com destino a Brasil Novo, município paraense distante cerca de 43 quilômetros. Nada foi encontrado.

As delegacias de Uruará, Brasil Novo e Medicilândia, juntamente com a PM, procuram por ele. Após horas de buscas, o suspeito foi preso por policiais militares, em uma área de mata em Brasil Novo, após moradores o terem visto perto de uma propriedade rural localizada no ramal Paraíso das Cachoeiras. O venezuelano ainda tentou fugir mais uma vez após perceber a presença da polícia. Ele foi cercado, detido e encaminhado à delegacia do município, onde foi efetuada a prisão em flagrante.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a instituição, além de confirmar a captura do padrasto do bebê, informou que o caso é investigado "sob sigilo pela delegacia de Medicilândia". Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.