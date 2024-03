Homem joga mulher e bebê de 3 meses de carro em movimento; veja vídeo

Uma mulher que carregava o filho de apenas três meses foi empurrada de um carro em movimento. As imagens foram divulgadas na última sexta-feira (15), em Camaçari, Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é ex-companheiro da mulher e pai da criança, e ele segue foragido.

No vídeo, é possível ver a velocidade com que o carro passa, momento em que a mulher é jogada do veículo com a criança. A mulher cai a uma certa distância do bebê, que saiu rolando na pista.

Ainda conforme informações fornecidas pelas autoridades policiais, o crime ocorreu, de fato, em fevereiro, mas as imagens de uma câmera de segurança da região só começaram a circular na última semana.

Testemunhas afirmaram que o suspeito trabalha em uma empresa de segurança na cidade e que o casal estava separado. A vítima foi encontrar o homem após um convite dele para uma conversa, mas ele se irritou e os jogou de forma violenta. O homem segue foragido.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com