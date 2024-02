Homem atira bebê de 11 meses de carro em movimento e atropela companheira

Preso após arremessar o filho, de 11 meses de vida, pela janela de um carro em movimento, o homem de 40 anos ainda teria atropelado a própria esposa. O crime aconteceu na quinta-feira, 25, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. De acordo com as autoridades da região, uma discussão teria dado início a violência.

VEJA MAIS:

O acusado havia ido buscar a companheira e o filho após uma consulta médica. Dentro do carro os dois teriam começado a brigar até o momento em que o homem atirou o bebê pela janela. Em uma atitude desesperada, a mulher saiu do carro para oferecer socorro à criança e nesse momento foi atropelada.

Antes de ser detido pelas autoridades locais, o acusado foi interceptado por pessoas que passavam no local e linchado pelos populares. O suspeito já tem passagens na polícia por violência doméstica e agora será indiciado por tentativa de feminicídio. O caso segue em investigação.