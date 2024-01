Casal que estava foragido do Rio Grande do Sul é preso no Pará

Giovani da Silva Dutra e Natália da Silva Mendes foram presos, na última sexta-feira (26), em Ananindeua, pelos crimes de roubo e extorsão. Contra o casal, havia dois mandados de prisão em aberto, os quais foram cumpridos pelas equipes da Seccional da Cidade Nova, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. Segundo a polícia, Giovani e Natália estavam foragidos do estado do Rio Grande do Sul.

Após a realização dos procedimentos legais, o casal foi colocado sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciár​io.