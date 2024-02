Grupo de capivaras é flagrado atravessando rua no do Rio Grande do Sul; vídeo

Um grupo de capivaras foi flagrado cruzando uma rua em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul para se alimentar de grama, descansar e encontrar outros integrantes do bando.

O momento da travessia foi registrado por motoristas e pedestres que ficaram encantados com a cena inusitada ocorrida na tarde da última quarta-feira (14), na Avenida Cristóvão Colombo, nas proximidades da margem do Rio Mampituba, que divide o RS com Santa Catarina.

O grupo de roedores não utilizou a faixa de pedestres, mas foi respeitado pelos motoristas que deram preferência de passagem.

"Literalmente, pararam o trânsito. Paramos os carros para eles atravessarem", disse a jornalista Naná Hausen, de 59 anos.