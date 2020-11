Mulher é empurrada para fora de carro de aplicativo após vomitar

Uma mulher de 22 anos afirma ter sido empurrada para fora de um carro de aplicativo após discussão com motorista. Ela vomitou dentro do carro, na noite de domingo, 1. O caso foi parar na delegacia, em Campo Grande (MS).

A mulher estava em uma festa com a irmã e ingeriu bebida alcoólica. As duas pediram uma corrida e, no meio do caminho, a mulher passou mal e vomitou.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista encerrou a corrida no meio do percurso e, segundo a mulher, puxou o celular da mão dela exigindo o pagamento da lavagem do carro naquele momento.

A mulher diz ainda que foi empurrada pelo motorista para fora do carro, o que ocasionou ferimentos nas pernas.

A versão do motorista é diferente. Ele afirma que ela caiu ao descer do carro. Ele ainda diz que a passageira o ameaçou dizendo que chamaria para dar um tiro no rosto do motorista.

Todos foram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o caso foi registrado como vias de fato e ameaça.