Bebê morre em hospital após atropelamento que matou família de brasileiro nos EUA

O acidente que matou a família de um brasileiro em São Francisco, nos Estados Unidos, no último sábado (18), voltou a repercutir. O bebê da família, de apenas dois meses e que estava internado em estado grave após o atropelamento que matou seus pais e seu irmão mais velho, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta quinta-feira (21).

A família estava em um ponto de ônibus na esquina da Rua Ulloa com a Lennox Way. Amigos relataram à polícia que eles estavam indo ao zoológico comemorar o aniversário de quatro anos de casamento. O brasileiro Diego Cardoso de Oliveira, de 40 anos, sua esposa portuguesa Matilde Ramos Pinto, de 38 anos, e o filho mais velho do casal, de 4 anos, morreram. O bebê, que também estava no local no momento da colisão, foi levado ao hospital em estado grave, mas não resistiu.

Segundo a polícia de San Francisco, a responsável pelo acidente foi Mary Fong Lau, de 78 anos. Ela teria perdido o controle do veículo, que se deslocava na contramão em alta velocidade, entre 70 e 80 km/h. Além da família brasileira, outras pessoas também ficaram feridas no acidente, mas sem gravidade.

Diego e o filho mais velho morreram no local. Matilde chegou a ser levada ao hospital, mas também não resistiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)