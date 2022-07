Modelo filma momento em que é assediada em hotel: ‘louco pra fazer amor com você’

Em um desabafo nas redes sociais, a modelo Samen dos Santos publicou um vídeo do momento em que foi vítima de assédio sexual em um hotel de Araçatuba, no interior de São Paulo. Nas imagens, um homem se aproxima de Samen e diz: "Eu estou louco para fazer amor com você". Assustada com a declaração, a modelo diz que o homem está sendo desrespeitoso e pede que ele se retire.

Segundo a modelo, o assédio ocorreu no dia 13 de julho, na área da piscina do estabelecimento. Em entrevista ao jornal local Hojemais Araçatuba, ela informou que o homem já havia mandando um funcionário abordá-la quatro vezes antes de ir falar com ela pessoalmente.

Na primeira abordagem, ele pediu para dizerem que ele estava a fim dela; em seguida pediu para perguntar o que ela queria, e que poderia lhe dar qualquer coisa; já em outra abordagem, mandou falar que era fazendeiro na região e tinha muito dinheiro.

Em todas as abordagens, a modelo disse que não tinha interesse e estava incomodada com as atitudes do homem. Por causa da insistência, o namorado de Samen, que é advogado, a orientou a gravar as investidas.

“Eu nunca havia passado por uma situação assim. E na hora eu fiquei meio sem reação. Assistindo ao vídeo após o ocorrido, eu me senti uma completa idiota. Porque eu não gritei com ele? Porque eu não fui pra cima dele? Porque eu não fui mais ríspida com ele?”, declarou a modelo, nas redes sociais. “A situação mexeu comigo. Mexeu comigo de tal maneira que a única reação que eu tive foi chorar. Enfim, assediadores não tem cara ou idade. Se cuidem, gurias!”, completou.