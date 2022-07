Vereador e ex-PM Gabriel Monteiro vira réu por assédio e importunação sexual

O vereador do Rio de Janeiro e ex-Policial Militar Gabriel Monteiro se tornou réu, mais uma vez, por assédio e importunação sexual contra uma ex-assessora. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra o político. Em maio, Monteiro já havia se tornado réu sob acusação de ter filmado relação sexual com uma menor de idade. Com informações da UOL.

A investigação apura assédio sexual e importunação sexual contra a ex-assessora do parlamentar Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos. A denúncia cita que a ex-funcionária era constrangida a participar de vídeos modificados, sob ameaça de demissão.

"(...) Os roteiros de vídeos eram elaborados pela ofendida e por outros funcionários, porém o indigitado os distorcia e os transformava em roteiros de 'cunho sexual', ocasiões em que se aproveitava da situação para passar as mãos nos seis e nas nádegas da vítima", diz um trecho do documento.

Com denúncias reveladas no Fantástico no fim de março deste ano, Gabriel Monteiro foi processado pelo Ministério Público no dia 14 de junho.

Embora seja duas vezes réu, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro ainda não cassou o mandato do ex-PM. O processo ainda corre na câmara por quebra de decoro parlamentar.

À UOL, a defesa do vereador enviou nota dizendo que os ex-assessores que o denunciaram trabalham para a "máfia do reboque" e que a ocorrência só foi registrada horas antes da reportagem do Fantástico ir ao ar.