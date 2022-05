Vereador Gabriel Monteiro vira réu por filmar sexo com adolescente de 15 anos

O vereador Gabriel Monteiro (PL) passou à condição de réu depois que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que o acusou de ter feito vídeos de relações sexuais entre ele e uma adolescente de 15 anos. A denúncia foi feita em abril e aceita pela Justiça no início deste mês.



O juiz em exercício Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do VII Juizado da Violência Doméstica, afirmou que estão "presentes [na denúncia] pressupostos legais autorizadores do exercício do direito de ação penal". A Promotoria de Justiça descreve que o vereador, "de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito" com uma adolescente que, na época, tinha 15 anos. A vítima conheceu Gabriel numa academia do condomínio onde o vereador mora.



Após troca de mensagens, Gabriel Monteiro convidou a adolescente para ir na mansão dele, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Também de acordo com a promotoria, passados cinco meses desde o primeiro encontro, o parlamentar usou o próprio celular para filmar a adolescente enquanto eles tinham relações sexuais.